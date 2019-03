Gezocht met spoed: bouwplek voor decors van Notenkrakers en Djemm!

WAALWIJK - De Waalwijkse musicalgroepen Djemm! en De Notenkrakers zoeken met spoed een bouwplek voor decors. Ze doen een dringend beroep op ondernemers en pandeigenaren om ruimte beschikbaar te stellen. Om geplande voorstellingen niet in gevaar in te brengen, is haast geboden.

Nu het plan voor een nieuwe cultuurhal in Waalwijk door de hoge kosten is gesneuveld, worstelen de verenigingen met ruimtegebrek. Er wordt hard gezocht naar een alternatief voor De Notenkrakers, Djemm!, Next, The Longstreetsingers en Liedertafel Oefening en Vermaak. Hun spullen liggen tijdelijk opgeslagen op diverse locaties. In september dreigen ze deze ruimtes weer kwijt te raken. De verenigingen zoeken nu naar definitieve huisvesting.

Oproep aan alle Waalwijkers

De Notenkrakers en Djemm! hebben het meeste haast: ze zoeken per direct een plek van minimaal 350 vierkante meter om decors te maken. Want zonder decors, geen voorstellingen. Djemm! speelt al in oktober en De Notenkrakers in januari. Ze doen een oproep aan alle ‘Waalwijkers, bewoners en ondernemers uit de naaste omgeving om te helpen.” Volgens woordvoerder Toine van de Wiel is een kleine huurprijs is geen probleem. ,,De gemeente heeft daarvoor een bedrag beschikbaar gesteld.”