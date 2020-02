Gezocht: nieuwe huurders voor Waalwijkse Hooisteeg

WAALWIJK - Op zoek naar een atelier? In de Hooisteeg in Waalwijk komen er binnenkort twee vrij. Wie interesse heeft, kan solliciteren.

Animo genoeg voor de arbeidershuisjes in de Hooisteeg in Waalwijk. Vooral van mensen die er willen wonen. Beeldend kunstenares Nicolette Peters, die haar atelier heeft op nummer 4, snapt het helemaal. ,,Maar dat is niet de bedoeling helaas.” Het is een mooie locatie, zo aan de stadstuin midden in het centrum. ,,Maar de ateliers zijn winkel- en werkruimten en die bestemming blijft zo.”

Met pensioen

Dit jaar komen twee van de zes ateliers in de Hooisteeg vrij. Meubelstoffeerder Helma Kuijsten van nummer 10 gaat met pensioen en ook creatief therapeut Conny Stevens, huisje nummer 2, heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. ,,Al gaat Conny nog wel verder op haar thuisadres.” De kunstenaars die ‘overblijven’ gaan nu op zoek naar nieuw bloed. ,,De huisjes zijn van de gemeente, maar wij doen de werving en selectie van nieuwe huurders”, zegt Peters, die voorzitter van stichting de Hooisteeg is. ,,Dat is zo met de gemeente afgesproken.”

Wie interesse heeft, kan tot eind maart solliciteren. Half mei komt het eerste huisje vrij, begin augustus nummer 10. ,,We zijn op zoek naar professionele kunstenaars en ambachtslieden die hier kleinschalig, maar actief praktijk willen houden.” Geen grote machines dus, maar handwerk. En ateliers die het grootste deel van de week open zin. ,,Aan dichte deuren hebben we niks", zegt Peters. ,,We willen juist meer reuring in de straat.”

Samenwerken

Kunstenaars en ambachtslieden die kans willen maken op een atelierruimte in de Hooisteeg moeten het bovendien leuk vinden om samen te werken. ,,Als stichting organiseren we exposities en culturele evenementen. Mensen moeten daar wel aan willen deelnemen.” De stichting organiseert niet alleen exposities van eigen werk, maar biedt ook andere cultuurmakers een podium. ,,We hebben regelmatig gastexposanten, muzikanten en dichters. En we stellen onze ateliers beschikbaar voor het kleinkunstfestival.”