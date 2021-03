Gezocht: nieuwe stadsdichter voor Waalwijk

VVD blijft de grootste in Heusden, FVD en D66 boeken winst

18 maart De VVD is ook dit jaar de grootste partij in Heusden. De partij kreeg 29,6 procent van de stemmen, een stijging met 3,4 procent ten opzichte van vier jaar eerder. D66 behaalde opnieuw de tweede plaats en kreeg 3,1 procent meer stemmen dan in 2017. De partij behaalde in totaal 13,8 procent van de stemmen.