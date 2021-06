'Gezond’ Waalwijk blijft drastisch ingrijpen bespaard: ‘We steken ons hoofd niet in het zand’

WAALWIJK - Inwoners van Waalwijk hoeven in de nabije toekomst niet te vrezen voor drastische maatregelen, zoals het sluiten van voorzieningen. Vooral nu het Rijk vrijwel zeker met extra geld over de brug komt voor de nog altijd 'dure’ jeugdzorg, kan de broekriem wat losser.

Krap een jaar voor de verkiezingen komt de gemeente niet plots met grote nieuwe plannen. Maar ambities zijn er de komende tijd nog genoeg, benadrukt wethouder John van den Hoven (financiën) bij de presentatie van het voorjaarsbericht en de kadernota. ,,Waalwijk is én blijft financieel gezond” luidt zijn boodschap.

Volgens het college zijn dreigende tekorten vorig jaar al aangepakt. ,,De problemen van vandaag zijn daarmee stevig onder controle.”

De Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdzorg blijven wel onzekere kostenposten. Volgens het college heeft het de risico's nu wel in beeld. Dit jaar wordt rekening gehouden met een budget van bijna 12,5 miljoen euro voor de jeugdzorg, dat was 11 miljoen euro. ,,We steken ons hoofd niet in het zand voor de oplopende kosten", stelt het college. De gemeente wil die ook verder drukken. Maar de plannen voor structurele extra steun vanuit Den Haag, zijn een hele opluchting.

Volgens Van den Hoven staat Waalwijk er nu goed voor. Het was al duidelijk dat de gemeente vorig jaar 4,3 miljoen euro over hield. Waalwijk rekent zich daar overigens nog niet rijk mee. Een deel van dat geld is al bestemd voor (uitgestelde) projecten.

Waalwijk wil in ieder geval niet rustig achterover leunen tot de verkiezingen in maart 2022. Eén van de ambities voor de komende jaren zijn goed toegankelijke accommodaties, ook voor mensen met een beperking. . ,,Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen. We willen daar extra in investeren.”

Maar er zijn ook andere ambities: van meer sporten in de openbare ruimte, extra onderhoud aan gebouwen, toezicht op bedrijventerreinen tot preventieve maatregelen om dure (zorg)procedures te voorkomen.

Het opkrikken van het centrum, de nieuwe insteekhaven en het miljoenenplan van de GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat) blijven in het oog springende plannen. Die laatste twee projecten zijn overigens fors vertraagd, met uitgestelde investeringen en extra kosten als gevolg.

Miljoenenwinst

Waalwijk profiteert nog altijd volop van de verkoop van (bedrijfs)grond. Vorig jaar is ruim 5,2 miljoen euro winst gemaakt. Een deel van die opbrengst wordt waarschijnlijk gestoken in een aantrekkelijkere binnenstad en 'mobiliteit', zoals de verhuizing van een busstation of alternatieve vervoerssystemen.

Maar hoe hard wordt Waalwijk geraakt door corona? Met de vergoedingen van het Rijk denkt Van den Hoven die klappen grotendeels op te kunnen vangen. ,,Al is er altijd nog die onzekerheid.”

De gemeenteraad buigt zich in juli over de kadernota, voorjaarsbericht en jaarrekening.