GGD West-Brabant komt met de prikbus naar Altena

Iedereen van 12 jaar en ouder die zich nog niet heeft laten vaccineren, kan zich tussen 10.00 en 19.00 uur melden bij de prikbus. Er wordt geprikt met het Janssen- en het Pfizer-vaccin. Maandag staat de bus in Veen, dinsdag in Werkendam en woensdag in Wijk en Aalburg. Donderdag 16 september, voor nu de laatste datum, is deze in Meeuwen te vinden. Enige voorwaarde is wel dat personen die willen worden gevaccineerd hun legitimatiebewijs meebrengen.