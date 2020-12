Giessen en Rijswijk hebben binnenkort alsnog één centrum

Brede school De Parel in Giessen/Rijswijk is al in gebruik genomen en van het appartementengebouw met winkels aan het toekomstige Parelplein is het hoogste punt is onlangs bereikt. Het einde van een lange weg nadert.

Gevoelens

De stichting Giessen/Rijswijk Eén is jaren met het centrumplan bezig geweest. Dat is ook wel te begrijpen, want er verandert veel. Zeker in Rijswijk en, niet minder belangrijk, het raakt de gevoelens van de inwoners. De eigen identiteit wordt niet gemakkelijk opgegeven. De tendens is toch wel dat men steeds meer naar elkaar, naar een eenheid toe groeit.

,,Het is voor beide dorpen een meerwaarde", zegt Wim Duizer, die van meet af aan betrokken is bij de ontwikkeling van het plan. ,,Eén en één is in hier drie. Niet iedereen ziet dit nog, maar het gaat toch wel steeds meer leven. Ik merk dat sommigen al best trots zijn op deze ontwikkeling. Mooi is ook dat sporthal de Jager is gebleven waar weer veel gebeurt. Ook het Brabantse Land past prima in deze centrumontwikkeling."

Een samenvoeging van de dorpen is overigens niet echt nieuw. Al ver voor de Tweede Wereldoorlog, in 1925, waren er plannen om beide dorpen - toen nog zelfstandige gemeenten - samen te voegen tot één gemeente. Het was een initiatief van Gedeputeerde Staten. Die vonden dat Giessen en Rijswijk een natuurlijke eenheid vormden en dus best konden samensmelten. Ze hadden ook al een naam bedacht: Gieswijk. De raad in Giessen zag de samenvoeging niet zitten, in Rijswijk was een krappe meerderheid voor. Tot een gemeentelijke fusie is het uiteindelijk nooit gekomen.

Bruisend

Intussen doen de inwoners nog hun inkopen in de huidige zaken aan de Dorpsstraat in Rijswijk. In de Spar bijvoorbeeld van Dinand Kraaij (41). Nog maar vier jaar runt hij hier zijn supermarkt. Toch kijkt hij al uit naar zijn nieuwe locatie aan het Parelplein. ,,Er komt best veel bij kijken, maar het is de moeite waard. Je leert ook van zo'n proces. Straks zitten we met alle collega-ondernemers bij elkaar, dat versterkt. Dat is nu ook wel, maar toch minder. Het wordt een bruisend centrum."

Behalve de Spar verhuizen ook Mooy Mode, Bakker Verba, Meijler Optiek en Harry's Haircentrum. ,,Het is jammer dat Marskramer alsnog heeft besloten af te zien van verhuizing. Dat zou wel een trekker zijn geweest. Die ruimte krijgt ook wel weer een invulling.” Zijn supermarkt wordt niet groter dan die nu is, ongeveer 500 vierkante meter. ,,Klanten kijken al uit naar de nieuwe winkel. Het agentschap van Post NL komt ook erin."

Op schema

,,De bouw gaat naar wens", zegt Peter Tankens van Tankens Projectontwikkeling en Bouwbedrijf uit Andel, dat het project samen met Bogor Projectontwikkeling uit Gorinchem realiseert. ,,Ondanks wat leveringsproblemen en onderbezetting als gevolg van de corona zitten we goed op schema. De verwachting is dat de ondernemers in mei aan de slag kunnen."

Naast de winkels omvat het complex 28 appartementen, waarvan 10 huurwoningen. 8 daarvan zijn van Woonlinie, die ze in de sociale sector verhuurt. Tankens: ,,Voor de koopappartementen was veel belangstelling. Al voor de start was alles verkocht. In juni zijn ze klaar." De ondernemers aan het toekomstige Parelplein, de dorpsraad en andere belanghebbenden, zoals de Oranjevereniging, zijn nauw betrokken bij de vormgeving en inrichting van het plein, evenals de gemeente.

Naast de bouw van het door ArchitectenGilde uit Den Bosch ontworpen woon- en winkelcomplex gebeurt er nog meer als een integraal onderdeel van het centrumplan. Basisschool De Kandelaar in Rijswijk is gesloopt. Op het terrein komen 25 woningen voor alle doelgroepen.

In Giessen is de basisschool recent gesloopt om ook daar woningen te bouwen. De huidige winkelpanden aan de Dorpsstraat worden te zijner tijd gesloopt om ook daar plaats te maken voor woningen. Kortom, er zal veel veranderen in het straatbeeld.

Volledig scherm Het winkel- en appartementencomplex in aanbouw. © Teus Van Tilborg