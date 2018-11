Giessense dj (24) klopt aan bij de hardstyletop: ‘Sterrenstatus past niet bij mij’

De studio van Marco Spronk (24), beter bekend als hardstyle-dj Phuture Noize is te vinden op een industrieterrein in Vianen. In een kleine kamer staan een bureau met computer, een keyboard, koffiezetapparaat en een tafel met synthesizers. Boven de tafel hangt een foto van Spronk tijdens een optreden. ,,Het is een saai hok. Sommige dj’s hebben een studio vol gekleurde ledstrips en lampjes, maar daar hou ik niet van.”



Veel tijd om zijn studio op te leuken heeft Spronk niet. In de afgelopen twee maanden draaide Phuture Noize in Australië, Canada, Chili, Spanje, Frankrijk, Duitsland, twee keer in Oostenrijk en stond hij in eigen land in de Ziggo Dome. ,,Voorheen deed ik zo’n veertig optredens per jaar, vaak gewoon in Nederland”, vertelt Spronk. ,,Het is wel bizar dat ik nu in twee maanden heel de wereld over vlieg.”



Ondanks zijn optredens op de grootste hardstylefestivals, heeft de nuchtere dj niet veel poespas nodig om te kunnen presteren. ,,Sommige artiesten willen perse businessclass vliegen, mij maakt het niet zo veel uit, als ik maar een beetje fatsoenlijke vliegtijden heb.” Zijn rider (een lijst van wensen die een artiest heeft voor een optreden) bestaat op dit moment uit twaalf biertjes, water, cola en een fles wodka. ,,Maar die laat ik meestal staan voor de crew van de show of als ik vrienden meeneem. Dan trekken die hem weleens open.” Van cultuur snuiven komt niet veel terecht tijdens zijn reizen. ,,Als het even kan huur ik een auto om een paar dagen door het land te rijden.”