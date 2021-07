Gif in de volkstuin ... Of toch niet?

‘Mother, how are you today?’, de wereldplaat van Maywood, klinkt vanuit het knusse volkstuinhuisje zachtjes over de tuin van Cees (75) en Nellie (72) van den Hoven. Als Nellie de vraag van de zusjes Maywood zou moeten beantwoorden ... dan gaat het even niet zo best, er zijn trubbels in dit groene paradijsje.