Gif tegen onkruid is uit: ‘We vegen, maaien en branden’

Gemak dient de mens, ook als je last hebt van planten op plaatsen waar je ze liever niet hebt. Handmatig wieden of schoffelen kost tijd en energie, dus hoe blij waren we toen de oplossing gewoon in een fles bleek te zitten? Dat is waar we vandaan komen als het gaat om het bestrijden van ongewenste levensvormen; chemie lost het wel op.