Gilbert de Heus heeft zo veel liefde voor Volkswagens dat het busje zelfs mee op huwelijksreis ging

SERIE: IK EN MIJN VOERTUIGNIEUWENDIJK - Iets anders dan een Volkswagen? Gilbert de Heus (43) uit Nieuwendijk kan zich dat bijna niet voorstellen. De voorliefde voor het merk werd hem door zijn vader Kees aangeleerd. Toen De Heus via vrienden met oude kevers in contact kwam met de eigenaar van het Volkswagenmuseum De Wolfsburcht was het hek van de dam. Zijn pronkstuk? Een brandweerwagenbusje dat hij opknapte en waarmee hij op huwelijksreis ging.

De Heus schafte op 18-jarige leeftijd zijn eerste kever aan. Hij knapte het groene exemplaar op zodat hij er dagelijks de straat mee op kon. De Heus werkt in de houtindustrie, opvallend voor iemand die altijd aan auto's wilde sleutelen. De twijfel was er vroeger. Of hij zich daarin wilde specialiseren, of toch in autotechniek. Het werd het eerste, maar hobbymatig leeft hij zich uit in het tweede.

Spijlbus

De kevers volgden elkaar op, maar daarna werd het tijd voor iets groters. De Heus zette zijn zinnen op een echte spijlbus, oftewel een Volkswagenbusje met een spijl in het midden in de voorruit. ,,Maar daar is nog niet zo makkelijk aan te komen.”

Een zoektocht leidde hem naar Duitsland. Daar reed een exemplaar rond dat jarenlang dienst had gedaan als brandweerwagen bij een groot bedrijf in Augsburg. Het voertuig werd met blusslangen en al geïmporteerd en gerestaureerd. Het lakwerk werd zoveel mogelijk origineel gehouden. De belettering is gefotografeerd om die wanneer nodig er weer op aan te brengen is.

Simpel

Dat er aan de oude bus het nodige vervangen moest worden, deerde De Heus niet zoveel. Hij is immers dol op sleutelen. Onder meer de bodem was toe aan een opknapbeurt en de remmen moesten dringend worden vernieuwd. ,,En toen zag de bus er weer puntgaaf uit”, zegt De Heus. ,,Oude Volkswagenmotoren intrigeren me omdat het degelijk, relatief simpel en helemaal mechanisch is.”

Na restauratie is de bus gebruikt als trouwauto bij het huwelijk van Gilbert en zijn vrouw Natasja. Uiteraard deed de brandweerwagen ook dienst als voertuig voor de huwelijksreis, maar als gezinscamper is-ie eigenlijk te klein. Daarvoor heeft De Geus uiteraard een andere Volkswagencamper.

Zwaailicht

Het brandweerbusje wordt gebruikt voor korte ritjes en bij de jaarlijkse Altena Tourtocht voor oldtimers. Het busje krijgt dan ook zijn dakrek weer terug en er gaat een ladder op. Het blauwe zwaailicht, dat in het normale verkeer afgedekt moet zijn, komt dan ook weer in het zicht om het nostalgische gevoel te laten terugkomen.

En het volgende project? Uiteraard staat er weer een kever in de schuur. Een zeldzame uit 1953. ,,Maar dit is wel de laatste”, zegt zijn vrouw Natasja. De lach van haar man is veelbetekenend.