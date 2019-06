Gildedag Nieuwkuijk: Tamboer Jort en de rest van de jeugdgildeleden hebben de toekomst

Inzamel­punt Voedsel­bank kerken Drunen, Elshout en stiltecen­trum Heusden

16:02 DRUNEN - In het teken van naastenliefde zamelen de kerken in Drunen en Elshout en het stiltecentrum Sint Catharina in Heusden voedsel in. Tijdens de missen kondigde Caritas Wonderbare Moeder de inzamelingsactie aan en werden de eerste donaties gedaan.