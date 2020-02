Glasvezel in in Heusden wil nog niet erg vlotten; gemeente maakt meer haast

VLIJMEN - De snelheid die het glasvezelnet biedt, komt tot nu toe bepaald niet overeen met het tempo waarmee in de gemeente Heusden vooruitgang wordt geboekt. Daarom wil Heusden nu meer vaart gaat maken. Binnen drie maanden moet er een aanbod van een glasvezelbedrijf op tafel liggen.

De ambitie van Heusden is duidelijk: heel de gemeente aansluiten op glasvezel. De politieke partijen die het nu voor het zeggen hadden, maakten er zelfs een heus actiepunt van. En de ambitie werd nog eens vastgelegd in een notitie, in december 2017. Maar inmiddels is ook iets anders duidelijk geworden: het gaat allemaal lang niet zo snel als Heusden voor ogen staat.

Kloof dichten

Daarom werd vorig jaar augustus besloten het bedrijf Close the Gap in te schakelen. Inderdaad, om de kloof te dichten. Achter de schermen is sinds die tijd het een en ander gebeurd, ter voorbereiding van de totale 'verglazing' van Heusden.

Uit gesprekken met glasvezelpartijen blijkt dat er zeker geïnteresseerden zijn om glasvezel aan te leggen. In dat verband worden genoemd KPN, Citius Fiber, Delta/Glasvezel Buitenaf en E-fiber. Ook is een aannemer gevonden die bereid is extra graafcapaciteit vrij te maken om te zorgen dat de glasvezel aangelegd kan worden.

Bedrijventerreinen en buitengebied

Heusden wil nu vaart maken en gaat Close the Gap opdracht geven te zorgen dat er over uiterlijk drie tot vier maanden een getekende overeenkomst ligt met een aanbieder. Hoe snel er daarna daadwerkelijk overal glasvezel ligt, is overigens nog onduidelijk.