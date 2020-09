Gloeiend golfen in Bourgondisch Hof

Van Wijlens als in­stant-burgemees­ters: ‘Geweldig als je iets kunt oplossen’

22 september SPRANG-CAPELLE - De ondernemersfamilie Van Wijlen is in heel Sprang-Capelle bekend. Als er iemand in het dorp hulp nodig heeft, is de familie nooit ver weg. ,,We hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel", zeggen de neven Bert en André van Wijlen.