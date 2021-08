Goalball moet al scoren voordat EK in Roemenië begint

WAALWIJK - Het Nederlands Goalball Team wil in november meedoen aan het EK in Roemenië. Dan moet er nog wel eerst een financieel gat worden overbrugd. Oranjeklant Marcel van Beijnen zet zijn eigen expertise in.

Marcel van Beijnen is een van de vijf Nederlandse spelers die in november in Roemenië meedoet aan het EK voor C-landen. Hij oefent bij zijn eigen club, Goalball Waalwijk, treint naar Amsterdam waar coach Roger van Meggelen Oranje klaarstoomt voor dit evenement, en huurt in de kelder van BaLaDe een zaaltje om individueel te trainen.

Daarnaast zoekt de nagenoeg blinde 36-jarige Waawijker de sportschool op om zijn spieren te stalen. Kortom, hij zet alles op alles om top te zijn als het EK zich aandient.

Uit de schaduw stappen

Buiten de trainingen moeten de vijf spelers er dus ook nog veel energie insteken. Gehandicaptensport Nederland betaalt net als bij de vorige editie van het NK de kosten. Van Beijnen: ,,Maar we willen meer samen trainen in de voorbereiding en ook oefenwedstrijden spelen tegen buitenlandse teams.”

Het wordt hoog tijd dat Nederland uit zijn schaduw stapt, vindt Van Beijnen. De sport staat bij blinden in hoog aanzien. ,,Oranje is ingedeeld in de laagste categorie, bij het vorige EK werden we achtste. Op sportief vlak spelen we met goalball geen rol van betekenis in Europa. We hebben geen status, dus worden we nog niet ondersteund door NOC*NSF.”

Een beetje zuur is het wel. ,,We doen er heel veel voor. Ook tijdens de lockdown hebben we thuis getraind.”

Ideale plaatje

Extra investeren in jezelf houdt in dat ook de kosten aanzienlijk stijgen. ,,Voor het ideale plaatje hebben we ongeveer 10.000 euro nodig. Dan kunnen we ons optimaal voorbereiden. Dus meer trainen, oefenwedstrijden spelen tegen andere teams. We willen in Roemenië presteren, eindigen bij de eerste vier.”

Van Beijnen durft zelfs nog verder te dromen. ,,We zijn sinds een paar jaar met een missie bezig: meedoen aan de Paralympische Spelen.”

Die stip aan de horizon zal verdwijnen als er geen geld wordt opgehoest. Dan zou zelfs deelname aan het EK in gevaar komen. Dus zetten Van Beijnen en zijn ploeggenoten alles op alles om sponsoren te vinden. ,,We verbinden er ook tegensprestaties aan. Voor 10 euro krijg je een digitale groet vanuit Roemenië, voor 100 euro een gesigneerd shirt, voor 250 euro een gesigneerde bal.” Vanaf 1500 euro verzorgt Oranje een goalballclinic voor negen personen.

Stoelmassages

De eigen talenten inzetten, dat is een lastig verhaal als je blind bent om daarmee een sponsor van dienst te zijn. Van Beijnen heeft toch twee tools in huis. ,,Als gediplomeerd masseur geef ik stoelmassages bij bedrijven. Die bied ik dus aan. En ik kan aardig overweg met een piano. Als je er toevallig eentje hebt staan, verzorg ik de arbeidsvitaminen op je werk. Of speel ik bij je thuis.”

Er is nog een lange weg te gaan. Het begin is gemaakt. Oranje heeft al 69 donaties ontvangen, goed voor ruim 2900 euro. Van Beijnen: ,,Dit móet lukken, we willen zo graag.”