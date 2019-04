Goalball Vereniging Waalwijk landskampioen

Monumen­taal raadhuis in Waalwijk heeft zijn informatie­bord terug

12:51 WAALWIJK - Het hangt er weer, het verdwenen bord met informatie op de gevel van het oude stadhuis in Waalwijk. Liefhebbers van het monumentale Krophollerpand stoorden zich er vorig jaar aan dat het informatiepaneel was verdwenen en plaats had gemaakt voor een bedrijfsbord van schoenenbedrijf Nubikk dat in de zijgevel van het gebouw zit.