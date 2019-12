Goeie Buren Boom in vernieuwd Van Greunsvenpark Vlijmen

Tijdens de bijeenkomst wordt een gezamenlijke kerstboom, de zogeheten Goeie Buren Boom ontstoken. Deze boom moet volgens de gemeente het symbool worden van de verbinding tussen buurtgenoten, ‘met extra aandacht voor de kwetsbaren in onze samenleving’. Inwoners van Heusden kunnen in deze boom een wens, herinnering of boodschap hangen.

Grote facelift

Het Van Greunsvenpark ligt globaal tussen het Plein, het gemeentehuis en de rooms-katholieke kerk. Het park is voor ongeveer een miljoen euro opgeknapt . Er is veel ruimte voor wateropvang, met aan de rand ervan een wandelpromenade .

Jan van Greunsven was van 1977 tot 1990 burgemeester van de gemeente Vlijmen. In 1990 ging met met vervroegd pensioen, hij had er toen veertig jaar in overheidsdienst opzitten. Van Greunsven overleed in 2003, op 74-jarige leeftijd.