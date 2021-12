Gonzende Korf maakt plaats voor huizen

Geen verrassing

Dat de plaats van de voormalige kleuterschool een woonbestemming krijgt, is geen verrassing. Daar werd al vanuit gegaan toen de gemeenteraad van Woudrichem in 2016 instemde met een ambitieus nieuw centrumplan voor de dubbelkern Giessen/Rijswijk. De verwachting was toen niet dat het gebouw en het terrein nodig zouden zijn voor onderwijsdoeleinden. Gedacht werd aan de bouw van drie woningen.

Brede school

Alle scholen in Giessen en Rijswijk zijn nu ondergebracht in brede school De Parel. Nadat De Gonzende Korf overbodig was geworden, is het onder meer in gebruik geweest als nevenlocatie van de Gisbertus Voetiusschool in Andel. Daarnaast heeft het diverse andere functies gehad, zoals fysiotherapiepraktijk en peuterspeelzaal. Nu is het als antikraak in gebruik.