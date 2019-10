Gordel dragen wordt vergeten in Waalwijk: politie deelt acht boetes uit

Wachten op de slopersha­mer

8:45 DRUNEN - Er is weinig meer over van de voormalige Lips-fabrieken, op de hoek Lipsstraat en Spoorlaan in Drunen. Vanuit de lucht is dat nog veel beter te zien. Als een soort slagschip dat voor anker ligt op een kalme zee, staat een van de hoofdgebouwen in het midden van het terrein te wachten tot het moment dat de slopershamer ook daar z'n onvermijdelijke werk zal doen.