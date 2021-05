Gouden huwelijksfeest zonder dat je wordt geleefd, Gerard en Toos doen het net even anders

Ze is volledig in het zwart gekleed. Begrijpelijk. Als je je gouden bruiloft viert zonder dat daar een groot feest aan kan worden gekoppeld, dan is enig innerlijk verdriet heel logisch. Maar dat is een complete misvatting als je in de poppetjes van haar ogen kijkt: ze straalt, net zoals de zon. Dat zwart staat haar bovendien buitengewoon fraai, is háár kleur. Past bij Toos’ meisjesnaam: Zwart. Ook bij haar man, Peter van der Steen (70), staat een glimlach op zijn gezicht gebeiteld.

Elke trouwdag vieren ze. Of met de familie, of uitgebreider als er weer een lustrum is aangetikt. En bij de kroonjaren koper en zilver, zochten ze een etablissement op om hun band met geliefden uitbundig aan te kleden met dans, eten en drank. Maar vandaag, 7 mei, dus niet. Moet alles buiten gebeuren, op heel kleine schaal. En toch is het een heel fijn feest, zegt Toos. ,,De kinderen hebben iedereen die we graag bij zouden willen hebben, zo’n tachtig mensen, uitgenodigd. Allemaal in partjes, daardoor heb je ook alle tijd voor elkaar. Met een groot feest word je geleefd, nu niet.”

Facetimen

De dag kon ’s morgens om acht uur al niet stuk. Toos (71): ,,Mijn peettante van 93 in Australië belde me op. Facetimen, zó fijn. Ik koester haar, zij mij.” Na dat hartelijke telefoongesprek moest Toos haar nieuwsgierigheid bedwingen. ,,Aan de voorkant waren de gordijnen dichtgetrokken, die mochten pas om negen uur open. Ja, ik heb het volgehouden, met moeite. Anders zou het geen verrassing meer zijn.” Eenmaal weer zicht op buiten, de Touwerij in Waalwijk, was op de stoep alles fraai aangekleed en stonden hun kinderen Jordi, Celesta en Tim en de vier kleinkinderen bij de voordeur.

Het was het begin van een receptie van een hele dag. ,,We hebben ze alles uit handen genomen”, zegt Celesta, terwijl drie nep-boa’s, zussen en een broer van Toos, het intermenselijk verkeer met de gasten regelt. “Dat verdienen ze. Want we hebben zulke lieve ouders. En we zijn allemaal goed terechtgekomen, ook door ons normen en waarden mee te geven.” En: “Een feestje vieren, ook daar houden wij enorm van. We hebben het dus niet van een vreemde.”