Gouden Koe voor Rob Koemans: leerproducent verhuist binnenkort naar Waalwijk

Waalwijkse autogigant Van Mossel neemt elke week wel een concurrent over

10:29 WAALWIJK - Er gaat geen week voorbij of de Waalwijkse autogigant Van Mossel neemt wel een concurrent over. Donderdag is het Ford Van Putten met vestigingen in in Terneuzen, Hulst, Goes en Vlissingen. Woensdag sloeg Van Mossel zijn slag in België en vorige week kreeg Van Mossel het Tilburgse Autobedrijf Wouters in handen.