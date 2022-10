Gouden laarzen van Beyoncé moeten terug: ontwerpster pikt vertrek directeur Van Heesch niet

Raadslid Antoine Aarts is dé kampioen vragenstel­ler: ‘Ik snap dat ze soms gek van me worden’

VLIJMEN - Antoine Aarts zit amper een halfjaar in de gemeenteraad, maar hij ontpopt zich al tot kampioen vragensteller. Of hij daarmee ambtenaren en bestuurders tot wanhoop drijft? ,,Wat ze van me vinden, interesseert mij echt helemaal niets.”

11:37