Gouden paren opgelet: ‘feestje’ niet in Voorste Venne maar in Remise

Gemeente betaalde opknapbeurt Voorste Venne

Voor de bijeenkomst in maart zijn zo'n honderd echtparen uitgenodigd, mensen die het afgelopen half jaar vijftig jaar getrouwd waren. Heusden verwacht, op basis van ervaring, dat er zo'n zeventig komen. De vorige bijeenkomst was in september 2019, toen zeventig echtparen een uitnodiging ontvingen; dertig daarvan kwamen ook daadwerkelijk naar het gezellige samenzijn én het fotomoment met de burgemeester.

In het verleden hadden we één bijeen­komst voor alle gouden paren en gezien de grootte paste dat eigenlijk alleen in De Voorste Venne. Maar voortaan houden we twee bijeenkom­sten, met kleinere groepen. Daardoor zijn meer zalen geschikt.

Dat nu wordt gekozen voor de Remise, staat volgens de gemeentewoordvoerder helemaal los van al die perikelen. ,,We kijken per activiteit welke setting daar het best bij past. In het verleden hadden we één bijeenkomst voor alle gouden paren en gezien de grootte paste dat eigenlijk alleen in De Voorste Venne. Maar het aantal mensen dat vijftig jaar is getrouwd neemt fors toe. Daarom houden we voortaan twee bijeenkomsten, met kleinere groepen. Daardoor zijn meer zalen in de gemeente geschikt."