Gouverneurshuis uit lockdown met foto-expositie van Heusdenaren

Video Brand in loods in Sprang-Capelle, mogelijk asbest vrijgeko­men

8 juni SPRANG-CAPELLE - Er woedde maandagavond een brand in een loods aan de Hoofdstraat in Sprang-Capelle. Er is mogelijk asbest vrijgekomen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Dinsdagochtend kwam de brandweer ter plaatse toen het vuur even opnieuw oplaaide.