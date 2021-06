Gouverneurshuis weer open na lange lockdown: gemeente helpt ‘cultuur’ om bezoekers weer binnen te krijgen

HEUSDEN - Cultuur in de gemeente Heusden krijgt een financiële prikkel om het contact met haar bezoekers te herstellen, zei wethouder Peter van Steen bij de opening van een foto-expositie in Het Gouverneurshuis. De eerste na een lange lockdown.

Cultuur viert dit weekeind een feestje, onder meer in Het Gouverneurshuis in Heusden. Lang, héél lang, moesten musea gesloten blijven, waren tentoonstellingen een theoretisch verhaal. Vanaf dit weekeind mogen ze weer bezoekers ontvangen, zij het in kleine groepjes. Die kunnen binnen het werk van zeven cursisten, bijna allen uit de vesting zelf, bekijken en bewonderen.

Vreselijk

De lockdown was vreselijk voor kunstminnend Nederland. Ook voor stichting Het Gouverneurshuis was het een zware tijd, zegt secretaris Hildo van Engen. ,,Maar we hebben veel steun gevoeld. Vanuit de gemeente Heusden, van onze vrijwilligers. Maar ook van Vereniging Rembrandt. Die heeft ons een vitrine geschonken voor onze waterschapsglazen.”

Volgens Van Engen legt stichting Het Gouverneurshuis de lat hoog voor het museum. ,,We hebben dan ook niet stilgezeten en geijverd voor registratie bij de Nederlandse Museumvereniging. Dat is gelukt. Dus vanaf 1 juli kun je ook met een Museumjaarkaart bij ons terecht. Dat zal voor extra inkomsten zorgen.”

Hoe krijg je bezoekers terug?

Kunst en cultuur nemen in de gemeenschap een belangrijke plek in. Dat moet zo blijven, maar door corona is de interactie met die gemeenschap verstoord geraakt. Kort en bondig: hoe halen we de bezoekers weer naar binnen? Op die vraag heeft het Rijk een antwoord geformuleerd voor gemeentes, waarin het woord subsidie leidend is. ,,Culturele organisaties en instellingen worden met geld geprikkeld om dat contact te herstellen. De middelen zijn er. Maak er dus gebruik van. Kom met ideeën”, zei wethouder Peter van Steen.

Foto-expositie

Uiteindelijk ging het om de foto-expositie. Onder auspiciën van Creatief Centrum Heusden startte Hans van der Ven begin 2020 een cursus Verdieping in de fotografie. Daarbij draaide het er niet om de realiteit te laten zien, maar moest in de foto’s het ongeziene er doorheen schemeren. En, zo bleek op de expositie, dat was in de meeste gevallen goed gelukt. Dat je voor een foto staat en de grijze hersencellen bijna automatisch aan je vragen: heb je niet meer gezien, het ongeziene misschien? Dat kan een innerlijk gesprek met jezelf opleveren. Of met een ander. Dan krijgt een tweedimensionaal beeld er nog een dimensie bij.