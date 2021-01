Graafmachine in brand in Waalwijk, medewerkers horen harde knal

Bestuurder belandt in sloot bij ongeluk in Waalwijk

27 januari WAALWIJK - Aan de Sluisweg in Waalwijk is woensdagmiddag een bestuurder in de sloot terechtgekomen. Dat gebeurde rond 15.30 uur. De politie kwam ter plaatse. De automobilist raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.