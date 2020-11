Graffiti moet positieve draai geven aan tijdsgeest in Vlijmen

VLIJMEN - De grijze muren van de Innoseedshallen in Vlijmen zijn dit weekend deels van kleur verschoten. Giedo Mommersteeg en Ivan Havdya hebben de tijdgeest gevangen in graffiti.

In de tijd dat Giedo Mommersteeg vanuit Vlijmen naar zijn middelbare school in Den Bosch fietste kwam hij altijd langs de hallen van Innoseeds, gelegen aan de Vijfhoevenlaan. En dan bedacht hij dat er op die kale muren een piece van hem zou staan. Dromen zijn niet altijd bedrog: afgelopen weekend heeft de 31-jarige streetartkunstenaar samen met Ivan Havdya (25) uit Oudheusden met latex en spuitbussen een lap grijze beton van een hal omgetoverd tot een kunstwerk.

Een positieve draai

Voor Havdya was het de eerste keer dat hij met graffiti werkte. Niet onaardig, het coronavirus - gifgroen en met zwart omrand - ziet er levensecht uit. Maar Covid-19 moet voor zijn voortbestaan vrezen, want voor hem zuigt Donald Duck verkleed als Ghostbuster al zijn maatjes op. Mommersteeg: „Ivan had het idee om corona volop in de aandacht te zetten. Ik vond dat het een meer positieve draai moest krijgen. En daar hebben we elkaar in gevonden.” Door de piece loopt een woord: ‘snapte’. „Heeft niks met corona te maken", zegt Mommersteeg, die in Den Bosch woont. „Ik gebruik het zelf regelmatig. Veel Brabanders doen dat, heel herkenbaar dus."

Subsidie van de gemeente

De rolverdeling was niet zo moeilijk. Mommersteeg, al vanaf 2003 in de weer met spuitbussen, zette de tekening op de muur; het grovere werk - het met latex inkleuren van de grote vlakken en de achtergrond is een klusje voor Havdya. Veertien meter lang, het hoogste punt is acht meter. Het is een hele klus. Kostbaar als je het zelf moet betalen. Mommersteeg: „We krijgen subsidie van de gemeente Heusden." De hallen zijn eigendom van de gemeente. Toen Havdya en Mommersteeg, die onlangs bij RKC Waalwijk de zeventig meter lange E-side oppimpten, afzonderlijk met het plan op de proppen kwamen om Innoseeds wat op te fleuren, werd dat dus omarmd.

In mijn portfolio

Voor Havdya is het al geweldig om bij zijn allereerste kunstwerk - en ook nog eens legaal - zo uit te pakken. Ook Mommersteeg, die toch al veel gewend is op dat vlak, is dit een dingetje. „Deze komt zeker in mijn portfolio. Het is niet alleen groot, maar artistiek kun je er ook meer in kwijt."

Hij zou graag nog meer lelijke plekken op willen fleuren. „Het viaduct bij het Land van Ooit is lelijk, want beklad. Maar van Rijkswaterstaat hoor ik niks." Misschien, zo hoopt, Mommersteeg biedt de lege fabriek van Jonker Fris in Heusden een kans. Of je gaat er bij dit kunstwerk nog eentje aan toevoegen, er is nog ruimte genoeg over. Havdya: „Dat moet je niet doen, want dan het gaat het ten koste van deze piece. Die moet alle aandacht krijgen."

Volledig scherm Ontwerp Giedo Mommersteeg voor schuur in Vrijhoevenlaan Vlijmen. © Giedo Mommersteeg