Gratis parkeren kost de gemeente Waalwijk tonnen. Daarom moeten de tarieven omhoog. Ja/Nee?

Arcadehal in Waalwijk wil nog dit najaar open: ‘Veel speelauto­ma­ten zijn al besteld in Amerika’

11:06 WAALWIJK - De nieuwe arcadehal in Waalwijk opent dit najaar nog de deuren. Dat is in ieder geval het streven van exploitant Toon Gemmink. Als alles meezit, wordt binnen enkele weken begonnen met de verbouwing van het pand waar voorheen Bruynzeel Keukens zat.