Gratis parkeren kost Waalwijk vermogen: houden zo of terug naar af?

Parkeren. Het hete hangijzer van de afgelopen jaren is terug in de raadszaal van Waalwijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft het in 2015 en 2017 aangepaste parkeerbeleid geëvalueerd en de cijfers liegen er niet om. In 2012 bijvoorbeeld verdiende Waalwijk nog 1,4 miljoen euro aan parkeergelden. In 2018 en 2019 was er een verlies van ruim zes ton.