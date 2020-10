Gratis trouwen? Heusden ‘doet er niet moeilijk over’, ook al zijn regels nog niet aangepast

In Heusden konden mensen tot nu toe alleen gratis trouwen, als een van de partners een HeusdenPas had. Zo'n pas is beschikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Door deze drempel in te bouwen wilde Heusden een einde maken aan het fenomeen dat stellen snel even gratis hun jawoord komen geven, maar vervolgens wel grote feesten gaven of dure huwelijksreizen maken. Terwijl de gemeente kosten had gemaakt. Die opzet werkte goed: het aantal gratis huwelijken daalde van 96 in 2015 tot twee vorig jaar.

Tik op de vingers

Hoewel Heusden niet de enige was die een drempel voor gratis huwelijken inbouwde, was het tegen de wet. Naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer zijn Heusden en ook Waalwijk daar nog eens door de minister op gewezen: een gemeente mag geen inkomensgrens hanteren.

Andere voorwaarden stellen mag wel; zo kan gratis trouwen vaak maar op een enkel moment in de week, wordt slechts een zeer beperkt aantal mensen toegelaten en is de plechtigheid sober.

Vanwege de tik op de vingers beloofde Heusden de voorwaarde van de HeusdenPas te gaan schrappen: voortaan krijgt iedereen de kans gratis te trouwen. Ook al kan dat alleen op dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur.

Quote Heusden doet niet moeilijk als mensen nu komen voor een gratis huwelijk. Het beleid gaat toch gaat wijzigen en we handelen in feite tegen de wet in woordvoerder, gemeente Heusden

Louise van der Heijden (Heusden Transparant) vroeg dinsdagavond aan burgemeester Willemijn van Hees of stellen nú al zonder voorwaarden gratis kunnen trouwen, ook al is nog geen officieel besluit genomen. Van Hees ging er vanuit van wel, maar beloofde het uit te zoeken.

Nu laat een woordvoerder weten dat Heusden ‘niet moeilijk doet als mensen nu komen voor een gratis huwelijk'. Dit omdat het beleid toch gaat wijzigen en omdat Heusden tegen de wet in handelt.

Misschien toch nog voordeeltje met HeusdenPas

Heusden wil overigens wel proberen het gratis huwelijk voor mensen met een laag inkomen ‘wat meer aan te kleden’. Mogelijk zitten zij niet vast aan de dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur, kunnen zij zelf een dag en tijd kiezen en wordt voor hen de plechtigheid wat minder sober.

Overigens meldt Heusden op de site nog wel dat mensen alleen gratis kunnen trouwen als een van hen een HeusdenPas heeft. Dat wordt aangepast zodra er nieuwe beleid is, waarschijnlijk in november of december.