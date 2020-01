Grijs instantkoor weet wel raad met Hendrik Groen: woensdag in De Leest

Een vriendelijk aardig vogelijn. Meneer Dinges weet niet wat swing’es. Liedjes uit de oude doos, juist daarom passen ze zo goed in de voorstelling Hendrik Groen - Zolang er leven is. Vandaag is de knuffelbejaarde van Nederland, een rol van Beau Schneider, te zien in Theater De Leest. Acteren en zingen dus. De Oud-maar-niet-dood-club, Omanido, zal de liedjes ten gehore brengen. Geen professionals, het is een projectkoor. Ze hebben hun sporen verdiend bij verschillende zangverenigingen in Waalwijk. In elke stad waar Hendrik Groen neerstrijkt, doet een instant-koor mee. Dat scheelt onder meer in de kosten.