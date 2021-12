Grimmige sfeer bij nieuwe autobrand op kruispunt Veen, zwaar vuurwerk afgestoken

F1-winst zien in de kroeg: ‘Na de geboorte van mijn eerste dochter is dit de mooiste dag van mijn leven’

VLIJMEN - In café D’n Braai zagen ruim honderd racefans Lewis Hamilton in de strijd om de titel heersen op het circuit van Abu Dhabi. Theo van Alebeek bleef echter geloven dat een wonder mogelijk was. ,,It ain’t over till it’s over.” De Vlijmenaar kreeg gelijk.

12 december