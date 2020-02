Groen licht voor atletiekaccommodatie voor Altena Road Runners, maar vraagtekens bij draagkracht paardenvereniging

De vragen en opmerkingen die er nog waren, betroffen vooral de paardensportvereniging. Is die echt wel in staat 100.000 euro bij te dragen in de vorm van bijvoorbeeld zelfwerkzaamheid? En wat als later blijkt dat de club hiertoe toch niet in staat is? Peter Noordergraaf (SGP vond het door de vereniging overlegde stuk waarin verklaard wordt die verplichting aan te gaan "te mager." Arno Bouman (CDA) was het daarmee eens. Jan Kolff (VVD) had ook vraagtekens bij het stuk omdat er niet concreet in aangegeven wordt hoe dit bedrag ingevuld wordt. "We kunnen er alle kanten mee op." Pauline van den Tol (BSA) maakte nog eens duidelijk de noodzaak van een verhuizing van de paardensportvereniging niet in te zien. ,,De vereniging heeft nu een probleem door 100.000 euro bij te moeten dragen. En dat is oneerlijk.”