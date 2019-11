Groenafval ophalen blijft gratis in Altena

ALTENA - Het leegmaken van de groene containers blijft in Altena gratis. De vergoeding voor het ophalen van oud papier door vrijwilligers wordt niet teruggebracht naar 30 euro per ton. De raad was daar dinsdag haast eensgezind over, door een door het CDA ingediend wijzigingsvoorstel te ondersteunen. Alleen ChristenUnie tekende niet mee.

Beiden onderwerpen waren de afgelopen periode speerpunten in een discussie rond een voorstel van B en W over de afvalinzameling. Er was vooral veel verzet vanuit de samenleving tegen het verlagen van de vergoeding voor het ophalen van oud papier tot uiteindelijk 30 euro per ton. Eerder gaf wethouder Roland van Vugt (CDA) al aan open te staan voor alternatieven als het te verwachten tekort van zeven ton op het inzamelen van afval maar wordt weggewerkt. Als reactie daarop beloofde Arno Bouman (CDA) het voortouw te nemen om met een breed gedragen alternatief te komen. En daar is hij in geslaagd.

Water bij de wijn

Bouman: ,,We zijn op zoek gegaan naar een balans en niet doorschuiven naar de toekomst. Alle fracties hebben water bij de wijn moeten doen. Het groenafval van een prijskaartje voorzien is naar de samenleving moeilijk uit te leggen als we groene tuinen stimuleren. Wat betreft het ophalen van papier wilden we zekerheden bieden aan de verenigingen door te kiezen voor een vaste prijs voor in elk geval deze raadsperiode." En alleen daarin zat de pijn voor de ChristenUnie. Die zag een vaste prijs niet zitten gezien de eventuele gevolgen daarvan.

Uniform tarief

Het aanbieden van de groene container mag dan gratis blijven, daar komt tegenover te staan dat het aanbieden van het restafval, de grijze container, beperkt duurder wordt. En het vastrecht per aansluiting gaat fors omhoog, naar € 16,81. Dit met het oogmerk inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te brengen. De vergoeding voor het oud papier is aangepast naar 40 euro per ton waardoor een uniform tarief ontstaat. De raad benadrukte nog eens de meerwaarde, hogere opbrengst, betrokkenheid en versterking van het verenigingsleven.

Minder frequent