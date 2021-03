‘Groene’ parkeerplaats oogt niet erg groen meer, maar Waalwijkse proef loopt nog

Het gaat om een bijzondere test. Op het grote parkeerterrein werden in december vier opvallende groene vakken aangelegd. Deze parkeerplaatsen zijn gemaakt van 100 procent gerecycled materiaal. Zo is voor de roosters bij de vakken gedroogd gras en afval uit plastic gebruikt. Het gras daartussen geeft de parkeerplaats een natuurlijke uitstraling. In het voorjaar zou gekeken worden hoe groen ze nog zijn als er regelmatig auto's op geparkeerd worden.

Het is duidelijk dat het gras flink te lijden heeft gehad. ,,Het gras is inderdaad aan vervanging toe of herstel met mest", beaamt de gemeentewoordvoerster. ,,Tijdens de aanleg in de winter zijn graszoden gebruikt. We wilde hier ervaring mee opdoen aangezien in de winter geen gras groeit. Het gras heeft zich door strooizout, sneeuwval en weinig voorjaarsweer nog niet de kans gehad zich te ontwikkelen. Over twee weken hebben we een tussentijdse evaluatie.”