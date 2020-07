GroenLinksaf betreurt breuk: 'Vertrek Pouw is heel wrang’

WAALWIJK - Het vertrek van Annelies Pouw is een gevoelige tik voor GroenLinksaf. Het bestuur van de Waalwijkse partij heeft forse kritiek op het raadslid, dat na de breuk voorlopig als eenmansfractie doorgaat. De discussie over Akkerlanen heeft beide partijen ver uit elkaar gedreven.

Pouw voelde zich monddood gemaakt in de discussie over de nieuwe woonwijk. Het raadslid zegt principieel tegenstander van het plan te zijn. Ze wil daarom vanavond ook niet instemmen met het bestemmingsplan en duidelijk maken waarom. Daar gaat het wringen. Want GroenLinksaf zou bij de coalitie-onderhandelingen hebben beloofd het plan te steunen.

In een verklaring van bestuur en fractie leggen ze de schuld van de breuk nadrukkelijk bij Pouw. ,,Ondanks alle pogingen om haar te overtuigen van het belang van het nakomen van afspraken, heeft zij gemeend haar eigen plan te moeten trekken”, stellen ze.

Quote Je houden aan gemaakte afspraken is ook een princi­piële keuze, net zoals tijdig laten weten dat je afspraken wilt breken Bestuur GroenLinksaf

De lezingen van beide partijen lopen uit elkaar. Is Pouw nu wel of niet de ruimte beloofd om haar tegenstem te laten horen? Het raadslid meent van wel, anders was zij volgens haar nooit in de raad gegaan.

Het bestuur wijst erop dat Pouw alle afspraken die destijds door de partij in de coalitie zijn gemaakt, heeft geaccepteerd. Een daarvan is Akkerlanen. ,,Door deze afspraak kon GroenLinksaf een wethouder leveren en de invulling van het plan nog enigszins beïnvloeden. De plannen zijn dan ook groener en duurzamer geworden. Bovendien kon GroenLinksaf door coalitie-deelname ook andere zaken uit haar programma verwezenlijken.”

Quote Daar doe ik niet aan mee. Ik kijk naar inwonersbe­lan­gen en die gaan verder dan het partijbe­lang Annelies Pouw, Gemeenteraadslid

Volgens het bestuur had Pouw ook de vrijheid om zich te onthouden van stemming. ,,GroenLinksaf vraagt nooit van haar raadsleden vóór een voorstel te stemmen waarmee zij principieel problemen hebben. Je houden aan gemaakte afspraken is echter ook een principiële keuze, net zoals tijdig laten weten dat je afspraken wilt breken. Wij betreuren het dat mevrouw Pouw dat in beide gevallen niet op heeft kunnen brengen.”

Volgens Pouw wilde de partij de inhoud en toon van haar stemverklaring opleggen. ,,En daar doe ik niet aan mee. Ik kijk naar de inwonersbelangen en die gaan verder dan het partijbelang. Dat ik nu pas ermee kom, is gewoon niet waar.”

Quote Zonder de steun aan Akkerlanen had ze nooit in de raad gezetten. Ze is niet met voorkeurs­stem­men gekozen Bestuur GroenLinksaf

Het bestuur vindt het ‘heel wrang’ dat de partij nu een van haar vier zetels verliest door het vertrek van Pouw. ,,Want juist zonder de steun aan Akkerlanen had ze nooit in de raad gezeten. Door deelname van GroenLinksaf aan de coalitie werd Dilek Odabasi wethouder, en werd die plek ingenomen door Pouw. Ze is niet met voorkeursstemmen gekozen.”

Pouw is in ieder geval niet van plan haar zetel op te geven. ,,Ik wil mijn karwei als volksvertegenwoordiger afmaken.”