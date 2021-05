Groep lijkt traditie nieuw leven in te blazen tijdens Pinksteren: sloopauto uitgebrand op beruchte kruising in Veen

Volgens traditie worden tijdens het Koeienmelken in Veen verschillende autobanden en -wrakken in brand gestoken. Dat zorgde in voorgaande jaren vaak voor veel overlast. Het Koeienmelken gaat terug naar het begin van de vorige eeuw. Arme mensen uit Veen gingen in de nacht van Eerste op Tweede Pinksterdag de weilanden in om de koeien van de boeren te melken. Zo hadden ze één keer paar jaar gratis melk.

In het dorp is het ook rond Oud en Nieuw een traditie om sloopauto’s in de brand te steken, tot grote ergernis van omwonenden en de gemeente. Ook dit pinksterweekend is het raak. De brandweer van Wijk en Aalburg kwam ter plaatse om het vuur te doven. Daarbij werd het nodige schuim gebruikt. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden voor de brand.