Groep negeert samenscholingsverbod in Sprang-Capelle: zes flinke boetes

Etalagemu­se­um: met Bauhauske­ra­miek in Heusden

19:05 HEUSDEN - In Heusden is in hartje centrum een “Etalagemuseum” geopend. In de etalage van een leegstaand hoek winkelpand is een variatie aan keramische objecten te bewonderen. Heusdenaren blijven staan en vinden het nieuwe museum bijzonder.