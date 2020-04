Groep van negen man lapt samenscholingsverbod aan laars in Waalwijk

Villa Pardoes is even niet dat kinderpara­dijs

12:58 KAATSHEUVEL - Geen blije kindergezichten en opgewonden kreten bij Villa Pardoes in Kaatsheuvel. De twaalf huisjes die eigenlijk altijd vol zitten, staan leeg. Al vier weken is er geen gezin meer op bezoek mogen komen vanwege de coronacrisis. Schrale troost voor iedereen die er zich al op had verheugd: de uitnodigingen blijven staan voor later dit jaar.