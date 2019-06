Groepje Waspikkers uit trots op zwemheld Maarten: ‘Je bent onze held’

Op maandagavond kwam een clubje Waspikkers samen in Den Bolder om spandoeken te verven. Het initiatief komt van Anita Langermans, beheerder van een pagina over Waspik op Facebook. "Vorig jaar werd er vanuit verschillende verenigingen en stichtingen iets georganiseerd rondom de Elfsteden zwemtocht van Maarten. Nu bleef het echter angstvallig stil in het dorp. Ik dacht: het kan toch niet zo zijn dat heel Nederland trots is op Maarten, maar dat er in zijn eigen dorp niets aan wordt gedaan."

Dus besloot Anita een oproep te plaatsen op haar Waspik-pagina voor ideeën en suggesties om de terugkomst van Maarten in zijn dorp cachet te geven. Daar kwamen echter weinig reacties op. Rianda Sprangers klom wel in de pen. "Het is ongelofelijk wat Maarten heeft gepresteerd. Sportief gezien, maar vooral door op deze manier aandacht te vragen en geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Ik heb alles gevolgd en wilde graag een bijdrage leveren aan het initiatief van Anita."

Ook dochter Anouk sloot aan net als Petra Sprangers en Marjoleine Veldhuisen. Er werd een oproep gedaan om samen spandoeken te plakken en te schilderen om op verschillende plekken in het dorp op te hangen. Teksten als 'Maarten je bent onze held' en 'Waspik is trots op Maarten en zijn teams' verschenen binnen no time op spandoeken. "We hebben hier in Den Bolder nog veel oude spandoeken liggen van activiteiten die al geweest zijn", vertelt Veldhuisen, zelf beheerder bij Den Bolder. "Die zijn dus ideaal om op de achterkant de teksten te schilderen. Er zitten al ogen in, dus we kunnen ze straks makkelijk weg hangen."

Nog op maandagavond werd het eerste spandoek op de brug bij de afrit van Waspik gehangen bij de A59. Over de locatie van de andere spandoeken is de club het nog niet eens. Anita: "Natuurlijk gaan we een mooi spandoek met 'Maarten je bent onze held' op het hek voor Maarten's huis hangen, maar het liefst hangen we de andere spandoeken op de route die Maarten en zijn gezin nemen op weg terug uit Friesland. We hebben contact met mensen van de Maarten van der Weijden Foundation over wanneer Maarten terug zal keren en welke route hij gaat nemen. Als dat bekend is dan zal ik dat via de Waspik-pagina op Facebook kenbaar maken met het verzoek aan alle Waspikkers op de vlag uit te hangen en 'onze' held op die manier te eren.”

Volledig scherm Een groepje Waspikkers kwam maandagavond bij elkaar om spandoeken te plakken en verven met leuzen voor dorpsgenoot Maarten van der Weijden. © Marcel Donks

