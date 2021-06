Grond luxe huizen Steenenburg mag wat meer kosten, maar hoe bepaalt Heusden de prijs?

DRUNEN/NIEUWKUIJK - Hoe gaat Heusden in een oververhitte woningmarkt de prijs bepalen voor de bouwgrond in het zuidelijke deel van Landgoed Steenenburg, waar luxe huizen gaan komen. Dat wil Heusden Transparant graag weten.

Ook vraagt de partij zich af of de raad nog iets te zeggen krijgt over de prijzen. Eén ding is al afgesproken, namelijk dat de grondprijzen voor dat deel van Steenenburg apart worden vastgesteld.

Heusden hanteert als standaardprijs voor vrije sectorwoningen 385 euro per vierkante meter, exclusief btw. Die prijs kan met vijftien procent verhoogd of verlaagd worden, met als maximum 433 euro. Voor het zuidelijk deel van Landgoed Steenenburg (het voormalige Land van Ooit) geldt een uitzondering: die stelt Heusden vast aan de hand van taxaties. In het zuidelijk deel staan 56 luxe huizen gepland; Heusden ontwikkelt dat gebied.

Zelfbewoningsplicht

Oppositiepartij Heusden Transparant wil niet alleen weten hoe Heusden de marktwaarde gaat bepalen, maar ook of de gemeente gaat werken met vaste prijzen. En stel dat er voor een perceel meerdere gegadigden zijn, hoe wordt dan bepaald wie de gelukkige wordt.

Verder is de partij benieuwd of zelfbewoningsplicht aan de kopers wordt opgelegd en of het klopt dat ‘een bij Plan Steenenburg betrokken persoon’ het recht heeft gekregen om drie van de kavels in het zuidelijk deel van het landgoed te kopen. Of vragensteller Jan Kleian daarmee doelt op Jan Kelders sr. wil hij bevestigen noch ontkennen. ,,Het gaat mij ook helemaal niet om de persoon. We willen weten of het klopt en zo ja welke afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld de prijs en het eventueel mogen doorverkopen.”

Jan Kelders gaat aan de noordkant van Steenenburg een MS Centrum realiseren, een ambitieus plan waarbij ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) uit Den Bosch nauw is betrokken. Kelders koopt ook het middengebied van het landgoed, waar eveneens huizen komen, inclusief kasteel d’Oultremont (het voormalige Roze Kasteel).

Makelaars

Heusden Transparant wil weten wat de rol van de Heusdense Kavelwinkel bij de verkoop van de stukken grond precies is. De partij heeft begrepen dat Heusden voor de verkoop een makelaar/projectontwikkelaar heeft ingeschakeld van buiten de gemeente, die ook nog geen ‘markt’ in Heusden zou hebben. Kleian wil weten of dat klopt, waarom deze keuzes zijn gemaakt; en als het klopt, waarom geen makelaar(s) uit de gemeente zelf zijn gevraagd.