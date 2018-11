Grond voor bedrijven verkoopt als ‘tierelier’, Heusden moet op zoek

Doorstart voor Lex Classics in Waalwijk

29 november WAALWIJK - Lex Classics in Waalwijk, dat eind oktober failliet ging, maakt een doorstart. Het bedrijf dat is gespecialiseerd in verkoop, restauratie en onderhoud van klassieke auto’s, is overgenomen door het grotere E&R Classics, ook in Waalwijk.