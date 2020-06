Groot deel van Veen tijdelijk zonder stroom

Bergen gras in brand in Waalwijk en Sprang-Capelle

6:28 WAALWIJK/SPRANG-CAPELLE - Bergen gemaaid gras zijn maandagavond rond middernacht in brand gevlogen op de Dellenweg in Sprang-Capelle en de Meidoornweg in Waalwijk. De brandweer is geruime tijd bezig geweest om de brand te blussen.