Groot Dwergonisch Mannenkoor en The Indeps zetten Voorste Venne op zijn kop

DRUNEN - Muziek uit de jaren ‘60 is niet over haar houdbaarheidsdatum heen. Dit blijkt zaterdagavond in De Voorste Venne in Drunen. Met elan viert het Groot Dwergonisch Mannenkoor (GDM) haar 20-jarig bestaan. Als gasten treden de collega-‘oudere jongeren’ van de rockband The Indeps uit Heusden op.

De verwachting om ruim 300 kaarten te verkopen blijkt onderschat. Het resultaat is dat 900 mensen in de evenementenhal zitten en bijna 60 op het podium staan. Presentator Leo Swaans brengt het publiek meteen op de juiste temperatuur.

Iedereen meteen in flow

Vanaf de start van het meezingspektakel raakt iedereen in een flow. Als na het jubileumlied het lied ‘In het Land van Maas en Waal’ wordt ingezet, is er geen houden meer aan. Om het geheugen op te frissen worden de teksten op beamers geprojecteerd. Liedjes van Het Cocktail Trio, Sophietje, Patsy en een medley van Ramses Shaffy volgen.

Goed voor de ademhaling

Samen zingen is goed voor de ademhaling en voor de saamhorigheid. Dat geldt ook voor het echtpaar Pim en Mieke van der Sloot uit Oosterhout. ,,Toen we van deze avond hoorden, hebben we meteen kaarten gekocht. Het is erg leuk om je met deze herkenbare muziek volledig leeg te zingen. Het heeft onze verwachtingen ver overtroffen."

Engelstalige liedjes vertaald

Na de pauze volgen Engelstalige liedjes die naar het Nederlands zijn vertaald of hertaald. De bezoekers en de zangers kunnen er geen genoeg van krijgen. De stemmen klinken steeds luider en de opwarming van de Voorste Venne krijgt daardoor een impuls. Mensen klappen en zwaaien.

Omdat sommigen verkleed zijn, ontstaat een carnavaleske sfeer. In enkele liedjes staat de relatie van man en vrouw centraal. Dat geldt in ieder geval voor meezingers als ‘Blijf bij je wijf’ en ‘Sinds ik jou daar zag staan’.

Met brede armbewegingen zingt het dameskoor Om te Janken voorin de hal de liederen intens mee. Geliefden zoeken een bevestigend oogcontact als ‘Pretty Woman’ wordt ingezet.

The Rolling Stones

Als de band The Indeps samen met het GDM heftig losgaat is de hal te klein. Alle vijf de bandleden van de band zorgen voor een interactief optreden met een gouden randje. Met een enorme energie worden legendarische covers uit de jaren '60 en ‘70 de hal in geslingerd. Gedreven en vol herkenning zingt Ad van Dongen ‘The last time’ en ‘Satisfaction’ van The Rolling Stones.

Vijf Heusdense jongens

De loskomende energie van de band is explosief. In de jaren '60 reisden de vijf Heusdense jongens met een flowerpower-busje stad en land af. In 1971 werd gestopt om in 2012 na de pensionering de draad weer op te pakken.