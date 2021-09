Groot indoor padelcentrum in Waalwijk opent snel de deuren: 'Het is mooi al die sport bij elkaar’

WAALWIJK - Sportcomplex Plaza Padel verwacht nog deze maand de deuren in Waalwijk te openen. Het voormalige bedrijfspand aan de Elzenweg 5 is verbouwd tot één van de grotere indoorlocaties voor de sport padel, een kruising tussen tennis en squash.

Het streven was eerder om de Waalwijkse vestiging van Plaza Padel al in juni te openen. Maar de plannen en verbouwing hebben meer tijd gekost dan gedacht. Nu zit de klus er bijna op.

Plaza Padel (voorheen La Playa) heeft al grote padelcentra in Rijswijk en Enschede. Het concern wil het aantal vestigingen verder uitbreiden, te beginnen in Waalwijk en Heiloo. Het speelt in op de grote populariteit van padel. Het is op dit moment de snelst groeiende sport in Nederland. Ook in de Langstraat zie je steeds meer padelbanen, met name buitenbanen bij tennisclubs.

Bij Plaza Padel in Waalwijk komen onder meer negen indoor padelbanen, ondersteunende horeca en een padelshop. Het complex wordt later nog eens uitgebreid met vier buitenbanen. In het eerdere plan zaten ook twee speedsoccervelden voor voetballers. Maar van dat laatste is uiteindelijk toch af gezien.

Initiatiefnemer Marcel Bogaart verwacht de nodige belangstelling voor het grote padelcentrum in Waalwijk. Er wordt gemikt op een breed publiek: van de ervaren sporter tot mensen die nog nooit padel gespeeld hebben. Ook worden er clinics gegeven.

,,Het complex is nu nog niet open, maar er is al volop interesse", merkt hij. Plaza Padel is nog wel hard op zoek naar medewerkers voor de Waalwijkse vestiging. ,,Die kunnen we inderdaad erg goed gebruiken", benadrukt Bogaart.

Ook fitnesscentrum

Het voormalige pand van bandenbedrijf Magna Tyres gaat overigens niet alleen onderdak bieden aan Plaza Padel. In het voorste gedeelte van het complex komt sportschool en fitnesscentrum thelocalGym, die al vestigingen in Kaatsheuvel, Sint Michielsgestel en Hilvarenbeek heeft. Ook de opening van het fitnesscentrum in Waalwijk laat niet lang meer op zich wachten.

,,Het is mooi dat al die sport straks bij elkaar zit", meent Bogaart. ,,Dat versterkt elkaar.”