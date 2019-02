Groot zonnepark bij ‘stort’ Waalwijk komt in zicht

VIDEO Geen goud voor schaatser Esmee Visser, wél een levensgro­te chocolade­pop van Waalwijkse bakker

13 februari WAALWIJK - Ze was teleurgesteld, schaatster Esmee Visser afgelopen weekeind in Inzell. Ze won zilver op het WK afstanden. Met een schitterend pr nog wel. Maar goud was zo leuk geweest. ,,Dan had ik een levensgrote chocoladepop gekregen, maar nu niet meer...helaas", zo zei ze prompt in de tv-camera van de NOS.