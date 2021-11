Grootste zonnegevel van Nederland bij bedrijfspand in Waalwijk: wand met 240 zonnepanelen

Geen tent, geen muziekfees­ten, wél een ijsbaan: Pieckplein Winterfes­tijn denkt na over kleinscha­li­ge versie

KAATSHEUVEL - Geen tent, geen muziekfeesten, alleen een ijsbaan. Dat is nu het idee van de organisatie van het Pieckplein Winterfestijn in Kaatsheuvel. Helemaal zeker is het nog niet. ,,We zijn nog in overleg met de gemeente om te kijken wat kan en wat niet kan", zegt woordvoerder Piet den Hartog.

