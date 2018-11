Grote belangstelling voor herdenking stadhuisramp in Heusden

Theaterhop­pen in Woudrichem

15:20 WOUDRICHEM - Theaterhoppen in Woudrichem. Het is eigenlijk niet meer weg te denken. Het hoort bij de vele culturele activiteiten die in de vesting plaatsvinden. Dit jaar wordt het voor de vijfde keer gehouden. En dat is reden om, voordat er gehopt gaat worden, bij stil te staan. Een korte terugblik op de start van Eric Schopman.