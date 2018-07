Grote bosbrand Drunense duinen, zes brandweerkorpsen rukken uit

De brand ontstond in het gebied tussen de Giersbergsebaan en de Drie Linden. De zes brandweerkorpsen, uit Helvoirt, Cromvoirt, Drunen, Vlijmen en Den Bosch, waren met zeker 25 man in de weer om de brand te blussen. In het gebied staan een aantal oude caravans, waarvan er een zeker helemaal is uitgebrand. Deze wordt nu door de brandweer verder afgebroken om het na-smeulen te stoppen.

Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend.