Grote brand in schoonheidssalon en bedrijfshal in Sprang-Capelle

Waalwijker slaat ruit horecazaak in met terras­stoel: ‘Gelukkig raakte er niemand gewond’

6 oktober WAALWIJK - Een 22-jarige Waalwijker is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden door de politie in Waalwijk nadat hij een ruit van horecazaak Het Proeflokaal in Waalwijk insloeg met een stoel. Volgens eigenaresse Sharon Vorster was het gewoon een gezellige avond: ‘Ineens sloeg de sfeer om’.