Grote brand na blikseminslag in woonboerderij met rieten dak Woudrichem: ‘Ik hoorde een enorme klap’

met videoWOUDRICHEM - In een woonboerderij met rieten dak aan de Oudendijk in Woudrichem woedde donderdagmiddag een grote brand. Er zijn geen gewonden gevallen. Het dak is volledig uitgebrand.

Volgens omwonenden ontstond de brand door een blikseminslag. ,,Er was een enorme klap en luttele minuten later stond het gehele rieten dak in de hens’’, zegt een buurtbewoner. Hij woont op een steenworp afstand van de boerderij die donderdagmiddag in het buurtschap bij Woudrichem volledig werd verwoest. Een andere buurman vertelt exact hetzelfde verhaal.

Quote Alle stroom viel uit en dus liep ze naar de overburen om te zien of daar nog wel stroom was. Eenmaal buiten bleek dat het dak al in brand stond Bewoners Oudendijk in Woudrichem

Volledig scherm De woonboerderij staat in lichterlaaie. © AD

Een bewoonster van de boerderij was volgens hen thuis op het moment dat de bliksem insloeg. ,,Alle stroom viel uit en dus liep ze naar de overburen om te zien of daar nog wel stroom was. Eenmaal buiten bleek dat het dak al in brand stond’’, zeggen omwonenden.

Volledig scherm De woonboerderij in Woudrichem is volledig uitgebrand. © FPMB

Toen de brandweer aankwam sloegen de vlammen uit het dak. Volgens de brandweer is de boerderij niet meer te redden.

Het vuur is inmiddels geblust, maar de Oudendijk staat vol rook. ,,Dat is het ergste niet. Wat veel erger is dat in zo’n korte tijd die woning compleet is verwoest’', aldus de bewoners.

Volledig scherm Het dak smeult nog na. © FPMB

Volledig scherm Het dak van de woonboerderij wordt geblust. © FPMB

Volledig scherm Brandweer gebruikt een kraan om van bovenaf te kunnen blussen. © FPMB



